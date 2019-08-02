الحشد الشعبي يعلن عودة أغلب نازحي سهل نينوى لمناطق سكناهم

2019/08/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون آمر فوج 13 بالحشد الشعبي مبارك بهنام، الجمعة، عن عودة اغلب النازحين الى مناطق سكناهم في سهل نينوى بعد استتباب الأمن والاستقرار فيها.وقال بهنام في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "مناطق سهل نينوى التي تنتشر فيها قوات الحشد الشعبي لم تسجل أي خرق أمني منذ عامين ونصف العام"، مبينا أن "الحشد الشعبي ...

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