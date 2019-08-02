2019/08/02 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T4md1a3My4A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الثامنة مع هبة باسم و نجاح المولى ليوم 2019/8/2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الثامنة مع هبة باسم و نجاح المولى ليوم 2019/8/2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).