نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي

2019/08/02 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبه / امجد توفيق في البدء أقول : ان اكبر الأحزاب وأكثرها تنظيما وتأثيرا ، هو حزب أعداء النجاح ، فهم في كل مكان ، أسلحتهم جاهزة ، وأهدافهم مشخصة ..قالوا عن مؤيد اللامي : انه يرغب ان يكون وزيرا ..قلت : الرغبة ضمن استحقاقها ليست عيبا ، وهل يمتلك الوزراء حضورا وتأثيرا

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