إعادة فتح محطة فرانكفورت بعد إغلاقها إثر عملية سطو

2019/08/02 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد افتتاح محطة السكة الحديدية الرئيسية في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد اعتقال الشرطة لثلاثة أشخاص مشتبه بهم في سرقة بنك.وكانت تقارير إخبارية ألمانية، قد ذكرت الجمعة، أن السلطات علقت حركة القطارات في فرانكفورت، جنوب غربي ألمانيا.وأكدت الشرطة الألمانية في تغريدة على "تويتر" أنها تنتشر بكثافة قرب محطة القطارات الرئيسية بفرانكفورت، داعية المواطنين للابتعاد عنها، وفق ما أوردت "رويترز".

وأشارت إلى أن العملية الأمنية في محطة القطارات الرئيسية متعلقة بعملية سطو على بنك في المدينة، موضحة أنها تلاحق اثنين من المشتبه بهما على الأقل.

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