2019/08/02 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي اليوم الجمعة عن ضبط (٨) شاحنات مبردة تحتوي على بيض المائدة ممنوع من الاستيراد .وأكدت الهيئة أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقاً لأحكام قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل.يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك في كافة مراكزها الكمركية للحد من دخول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ضبط 8 شاحنات مبردة محملة بيض المائدة ممنوع من الاستيراد في مركز كمرك الشيب الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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