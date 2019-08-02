قناة السويس تسجل رقما قياسيا بأكبر عبور للسفن

2019/08/02 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، الجمعة، رقما قياسيا غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة، وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن.وبلغ عدد […]

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