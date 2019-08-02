ميثم الجنابي - المعنى الروحي للعبادات الإسلامية عند الغزالي(1-2)

2019/08/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي "لا باعث عليها إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال"(الغزالي)إن سيادة الروح الأخلاقي وبقاءه في الوقت نفسه في حيز الانتماء الواضح للجماعة في أمتها ودولتها هي المزاوجة الأكثر تعقيدا لمنطقية الفكر وتحقيق اليقين.وذلك لأنها تفترض في آن واحد تنسيق الانتماء الحقيقي لمصادر الوعي الذاتي وتثويرها في الوقت نفسه.بمعنى البقاء الدائم في حيز الإدراك المرهف لوحدة الحق والحقيقة والفناء الدائم في تجديدها ا......

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