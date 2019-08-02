2019/08/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة عن ضبط كمية ادوية بشرية ومستلزمات ومواد طبية في صالات المسافرين بالتعاون مع الجهات الساندة في كمرك مطار البصرة الدولي لمخالفتها ضوابط وتعليمات الأستيراد.واكدت على أتخاذها الأجراءات القانونية وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.وتعلن الهيئة يوميا عن الكثير من المخالفات التي تضبط في مراكزها الكمركية المنتشرة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ضبط أدوية ومواد طبية صحبة مسافر أجنبي في كمرك مطار البصرة الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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