القاء القبض على مساعد ما يسمى والي الجزيرة في صلاح الدين

2019/08/02 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت الاستخبارات العسكرية الجمعة، القبض على مساعد ما يسمى والي الجزيرة في صلاح الدين .وذكر بيان للمديرية تلقته”ميديا نيوز “،إنها بعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع لواء المشاة ٦٠ من القاء القبض على أحد الارهابيين في مجمع الحمدانية غرب الموصل”.واشار […]

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