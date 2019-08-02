الإسماعيلي المصري يتعاقد مع همام طارق

2019/08/02 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعاقد النادي الإسماعيلي المصري، مع اللاعب العراقي، همام طارق في صفقة انتقال حر.

وحصل الإسماعيلي على توقيع اللاعب العراقي الموهوب، على أن يتم إعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.ولعب همام طارق في صفوف عدة أندية بداية من القوة الجوية العراقي، ثم شباب الأهلي دبي الإماراتي، والظفرة الإماراتي أيضا، والاستقلال الإيراني.وخاض اللاعب 52 مباراة دولية مع منتخب العراق منذ عام 2012 ، ويجيد اللعب كصانع ألعاب وجناح.ويعد همام طارق، رابع الأجانب في قائمة الإسماعيلي بعد التعاقد نهائيا مع الناميبي بينسون شيلونجو وضم لاعب غينيا بيساو بيكيتي مع استمرار الغاني ريتشارد بافور.وتعاقد الإسماعيلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية مع محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ثنائي الزمالك مع ضم بيكيتي وعودة الثنائي المعار عمر الوحش وشكري نجيب.انتهى

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