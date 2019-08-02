2019/08/02 | 21:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفوز على فلسطين ويتصدر مجموعته الأولى في غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العراق يفوز على فلسطين ويتصدر مجموعته الأولى في غرب آسيا
تأریخ التحریر: : 2019/8/2 21:19
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفوز على فلسطين ويتصدر مجموعته الأولى في غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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