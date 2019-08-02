2019/08/02 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن ضبط كمية ادوية بشرية ومستلزمات ومواد طبية مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد، في كمرك مطار البصرة الدولي .واضافت :” ان المواد ضبطت مع مسافر اجنبي في صالة المسافرين ، و اتخذت الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ادوية ومواد طبية مخالفة للضوابط مع مسافر أجنبي في كمرك مطار البصرة الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ادوية ومواد طبية مخالفة للضوابط مع مسافر أجنبي في كمرك مطار البصرة الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).