ضبط أدوية بصحبة مسافر أجنبي في مطار البصرة

2019/08/02 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، عن ضبط أدوية بصحبة مسافر أجنبي في مطار محافظة

البصرة.

وذكرت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم ضبط كمية

ادوية بشرية ومستلزمات ومواد طبية في صالات المسافرين بالتعاون مع الجهات الساندة

في كمرك مطار البصرة الدولي لمخالفتها ضوابط وتعليمات الاستيراد”.

وأكدت

أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة

١٩٨٤المعدل”.

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