ضبط اكداس اعتدة ومضافة لداعش بكركوك ونينوى

2019/08/02 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

ضبطت

مفارز الاستخبارات، اليوم الجمعة، مخابا واكداس اعتدة، تابعة لتنظيم داعش

الارهابي، في مناطق متفرقة من محافظتي الموصل وكركوك.

وقال

بيان لمديرية الاستخبارات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان مفارزها في

محافظة نينوى، والتابعة للواء المشاة 21 الفرقة 20، ضبطت مخبا للعبوات الناسفة في

قرية المغيرة جنوبي الموصل، وعثرت بداخله على “12 قذيفة هاون، 6 صواريخ جهنم،

2 عبوات ناسفة قمعية بوزن 20 كيلو، حيث تم تدمير الموجودات”.

كما

تمكنت استخبارات الفرقة 14، من تدمير مضافة للارهابيين على شكل نفق في منطقة كراو

التابعة لناحية سركلان، بقضاء الدبس في كركوك، وضبطت بداخلة “5 عبوات ناسفة،

حزام ناسف، 2 صواعق، 3 زي كردي، بالاضافة الى بدلات عسكرية وشاحن شمسي وادوات

متنوعة اخرى”.

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