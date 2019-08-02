وزارة الشباب توضح موقفها من تداعيات افتتاح بطولة غرب آسيا

2019/08/02 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن موقفها من التداعيات وردود الأفعال التي أعقبت حفل افتتاح بطولة غرب آسيا بكرة القدم في ملعب كربلاء.

وأكدت الوزارة في بيان، ان ما حدث في حفل الافتتاح بملعب كربلاء غير مقصود بالمرة، لأن الوزارة واتحاد كرة القدم العراقي، اكدا للشركة المنفذة، ضرورة خلو الحفل من أي شيء، يخدش حرمة المحافظة، مبينة انها ستعمل على منع اي مظهر يتقاطع مع قدسية المحافظة، في جميع المحافل الرياضية والشبابية، التي تستضيفها مستقبلا.

وأضاف البيان، ان الوزارة حرصت وبتنسيق عال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، على إظهار مدينة كربلاء بأبهى صورة، انسجاما مع رغبة الجماهير العراقية الرياضية، بتحقيق الهدف المنشود، برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية، فأخذت على عاتقها تقديم الدعم لإتحادي كرة القدم العراقي وغرب آسيا، فيما دعت الوزارة، الى عدم الدخول في دائرة الصراعات والاتهامات المتبادلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن التصريحات، التي تؤثر سلبا على ملف رفع الحظر الكلي، عن الملاعب العراقية.

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