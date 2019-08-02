مؤسسة الشهداء توزع أكثر من ١٨ مليار دينار للمنحة العقارية لذوي الشهداء في كربلاء

2019/08/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الجمعة، توزيع ١٨ ملياراً وستمائة وخمسين مليون دينار على ذوي الشهداء جرائم البعث والحشد الشعبي الخاصة بالمنح العقارية لذوي شهداء جرائم النظام المباد.

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