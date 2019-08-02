2019/08/02 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت قيادة شرطة الانبار، اليوم الجمعة، إطلاق حملتها ضد مجموعة من الشباب والأطفال الذين يرتدون البناطيل القصيرة (البرمودا).وبررت القيادة في بيان صحفي هذه الحملة بأنها “جاءت بناء على مناشدات من المواطنين وأهالي وأصحاب العوائل حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء حيث عند الذهاب الى الأسواق والمولات من قبل العوائل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنبار تحظر لبس “البرمودا”..وتعلل: مرتدوها يتحرشون بالنساء المركز الخبري الوطني.

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