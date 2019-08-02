2019/08/02 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "عمالة الاطفال" تهديد للحياة ومطالب لايجاد حلول بعد تفشي هذه الظاهرة .. نور مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1OGQGNAf5EE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "عمالة الاطفال" تهديد للحياة ومطالب لايجاد حلول بعد تفشي هذه الظاهرة .. نور مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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