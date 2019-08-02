تونس.. بدء قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية

2019/08/02 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تونس / وكالات

بدأ امس الجمعة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك حسب ما اعلنت وكالة الأنباء

التونسية.

وفي السياق، استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في لقاء جمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد في قصر قرطاج، استعدادات الحكومة لإنجاح المواعيد الانتخابية القادمة.

وقررت هيئة الانتخابات تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها إثر إعلان وفاة السبسي في تموز الماضي، في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ تولي الرئيس المؤقت لمهامه.

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