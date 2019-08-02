الجمارك تضبط أدوية بصحبة مسافر أجنبي في مطار البصرة

2019/08/02 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، عن ضبط أدوية بصحبة مسافر أجنبي في مطار محافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تم ضبط كمية ادوية بشرية ومستلزمات ومواد طبية في صالات المسافرين بالتعاون مع الجهات الساندة في جمرك مطار البصرة الدولي لمخالفتها ضوابط وتعليمات الاستيراد".وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل".

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