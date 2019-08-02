العثور على كدس للأعتدة في كركوك

2019/08/02 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية،الجمعة، العثور على كدس للأعتدة بعملية تفتيش بنحاية الرياض في محافظة كركوك.وقال قائد الفرقة الآلية العميد شعلان علي صالح في بيان تلقت/ميديا نيوز/نسخة منه، ان”قطعات الفرقة الآلية الفوج الثالث اللواء الآلي الثاني شرعت فجر هذا اليوم بعملية تفتيش وتطهير في قرية الجوالة في محيط ناحية الرياض بكركوك”.واضاف، انه”تم […]

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