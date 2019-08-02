ما أضرار النوم مع مروحة تعمل؟

2019/08/02 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استعرض أطباء من بريطانيا، أضرار النوم في غرفة بها مروحة تعمل، مثبتة بالسقف أو عمودية، على صحة الإنسان.تفيد صحيفة Daily Mail ، بأن هناك أشخاصا ينامون في غرف من دون قلق فيها مروحة مثبتة في السقف أو عمودية على الأرض، ويعتبرون أن البرودة التي تأتيهم من هواء المروحة هي أفضل من الهواء البارد […]

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