جريس الهامس - أهم مراجع الفصل الثاني من - هل كان ما قبل الإسلام جاهلية؟ أم حضارات وتقدم أخذ منها ؟ على جدار الثورة السورية رقم 223..

2019/08/02 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس أهم مراجع الفصل الثاني من دراستنا : هل كان ماقبل الإسلام جاهلية ..؟ لم يأخد الإسلام منها شيئا ؟بل طلب إلغاءها ؟؟؟ أم كانت حضارات متقدمةأخذ منها كل شيء يحتاجه من اللغة إلى القوانين والعادات وحتى مناسك الحج وسائر العلاقات الإجتماعية التي كانت ناظمة للمجتمع والإقتصاد والتجارة...كماأخذ الأرقام الهندية واللغة من السريان السكان الأصليين في بلاد الشام وميزوبوتاميا أي مابين النهرين قبل غزو الإسلام......

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