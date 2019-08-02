أحمد ضوية - الجامعة التونسيّة وزيف الإصلاح

2019/08/02 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_ضوية الجامعة مؤسسة علميّة تعمل على إنتاج النخب ( العلميّة والأدبيّة والفكريّة و السياسيّة) لذلك هي المعيار الحقيقي لتقدم وقوة الشعوب و الأمم ،وهي كذلك الحقل الذي ينمو فيه كل أشكال الإبداع ـ لاينفي ظهور مبدعين من خارج الجامعة لك الإستثناء لا يلغي الكلي."الدولة عقل كامل" يقول هيغل وعقل الدولة يكمن في ماتحمله من مشروع مجتمعي متكامل الأركان (ثقافيا وإجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا) وفي هذا السياق يكون للجا......

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