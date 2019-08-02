اسماعيل شاكر الرفاعي - الحفرية الثالثة

2019/08/02 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي تحدثنا في الموضوعات السابقة عن الخطوط العامة لأنتشار الأسلام ، وهي خطوط خضعت لتفاعل عوامل داخلية هي بمجملها أرضية وليست سماوية .ومن يبحث عن تفاصيل المعارك والغزوات وعمليات اجلاء المستوطنات اليهودية وما سبقها ورافقها من تكتيكات ومناورات يمكن له العودة الى كتاب " شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة 3 أجزاء " لخليل عبد الكريم ، والى كتاب : حروب دولة الرسول " بجزئيه لسيد القمني لما قاما به من اسق......

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