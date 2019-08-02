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#اسماعيل شاكر الرفاعي - الحفرية الثالثة


#اسماعيل شاكر الرفاعي - الحفرية الثالثة
2019/08/02 | 22:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي تحدثنا في الموضوعات السابقة عن الخطوط العامة لأنتشار الأسلام ، وهي خطوط خضعت لتفاعل عوامل داخلية هي بمجملها أرضية وليست سماوية .

ومن يبحث عن تفاصيل المعارك والغزوات وعمليات اجلاء المستوطنات اليهودية وما سبقها ورافقها من تكتيكات ومناورات يمكن له العودة الى كتاب " شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة 3 أجزاء " لخليل عبد الكريم ، والى كتاب : حروب دولة الرسول " بجزئيه لسيد القمني لما قاما به من اسق......

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