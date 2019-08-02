2019/08/02 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألعهد نيوز- متابعة

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة تشديد العقوبات على قائد الشرطة الخاصة في فنزويلا وقائد المخابرات العسكرية ووضعهما على قائمة الممنوعين من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تفرض عقوبات على قائدين أمنيين في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تفرض عقوبات على قائدين أمنيين في فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).