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أمريكا تفرض عقوبات على قائدين أمنيين في فنزويلا


أمريكا تفرض عقوبات على قائدين أمنيين في فنزويلا
2019/08/02 | 22:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألعهد نيوز- متابعة      

أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة تشديد العقوبات على قائد الشرطة الخاصة في فنزويلا وقائد المخابرات العسكرية ووضعهما على قائمة الممنوعين من

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