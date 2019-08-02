حقوق الانسان تطالب باتخاذ اجراءات لمعالجة ظاهرة

2019/08/02 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة ظاهرة "الاتجار بالبشر" في العراق.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في

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