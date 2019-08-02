2019/08/02 | 22:26

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ايران تدين الارهاب الاقتصادي الاميركي الجديد ضد روسيا

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الارهاب الاقتصادي

الاميركي الجديد ضد روسيا.وقال موسوي في تصريح له اليوم الجمعة، ان جنون الاميركيين في

الاستخدام المفرط للارهاب الاقتصادي والعقوبات غير القانونية واحادية

الجانب ضد دول لا تفكر مثلهم ولا تسلك سلوكهم، اداة فاشلة قد فقدت

فاعليتها.واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بانه لاشك ان الارهاب الاقتصادي

لن يحقق شيئا لاميركا بالتاكيد.

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