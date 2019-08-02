اصابة عشرات الفلسطينيين في جمعة التضامن مع وادي الحمص

2019/08/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واعلنت وزارة الصحة في غزة اصابة خمسة واربعين فلسطينيا بجراح

مختلفة بينهم اثنين من الاعلاميين اثر قمع قوات الاحتلال

للمتظاهرين في مخيمات العودة الخمس على طل الحدد الشرقية لقطاع

غزة.

ووصل الاف الفلسطينيين للمشاركة في جمعة التضامن مع وادي الحمص

بالقدس المحتلة رافعين اعلام فلسطين ومؤكدين على عروبة القدس

واسلاميتها.

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