جيمس جيفري يقدم مقترحا للجانب التركي بشأن المنطقة الآمنة

2019/08/02 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبعوث الرئيس الأميركي للشأن السوري جيمس جيفري

كشف مبعوث الرئيس الأميركي للشأن السوري جيمس جيفري، عن تقديم بلاده مقترحا الى تركيا، حول المنطقة الآمنة في سوريا.

وأوضح جيفري في تصريح، ان المقترح الجديد يتضمن انشاء المنطقة الآمنة، بعمق خمسة الى خمسة عشر كيلومترا على الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا، والقيام بعمل مشترك بين واشنطن وانقرة، للحفاظ على تلك المنطقة، إضافة الى سحب الأسلحة الثقيلة منها، مؤكدا ان بلاده تسعى للعمل بشكل مشترك مع الجانب التركي، لخدمة أهالي منطقة شمال شرقي سوريا، على الرغم من اختلافات المواقف بينهما، والموقف المتشدد لأنقرة.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق، استعدادها للعمل بشكل منفرد لإنشاء المنطقة الامنة، بعمق اثنين وثلاثين كيلومترا داخل الأراضي السورية.

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