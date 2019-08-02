2019/08/02 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب كربلاء، لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة غرب اسيا.وتقدم أولاً منتخب فلسطين بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عبر اللاعب اسلام البطران، لكن لاعبي العراق قلبوا النتيجة لصالحهم وسجلوا هدفين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا يتصدر مجموعته بفوز فقير على فلسطين في غرب آسيا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا يتصدر مجموعته بفوز فقير على فلسطين في غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا يتصدر مجموعته بفوز فقير على فلسطين في غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).