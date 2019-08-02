بالفيديو.. خبير عسكري: تركيا تواصل الدعم اللوجيستي للجماعات الإرهابية بإدلب

2019/08/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إلياس فرحات، قائد كلية القيادة والأركان ومدير مديرية التوجيه في الجيش اللبناني سابقا، إن الإعلان عن وقف إطلاق النار هو هدنة بسيطة لالتقاط الأنفاس، لافتًا إلى أنه في ظل سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة فلا يوجد مجال لوقف إطلاق النار بإدلب.

وأضاف فرحات، خلال مداخله هاتفيه له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن المسلحين بإدلب لا يعتبرون أنفسهم طرفًا في اتفاقية وقف إطلاق النار، موضحًا أن الجماعات الإرهابية المسلحة بسوريا مرتبطة بتركيا من الناحية اللوجستية، حيث أنها الطرف المساند لهم من الناحية الجغرافية.

وأشار قائد كلية القيادة والأركان ومدير مديرية التوجيه في الجيش اللبناني سابقا، إلى أن ما يعول عليه المراقبون هو التدخل التركي مع المسلحين لإلزامهم بتطبيق اتفاق سوتشي والذي يتضمن الوقوف على المنطقة العازلة والتي تصل إلى 20 كيلو متر، وسحب الأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب.

يذكر أن الفصائل المسلحة في إدلب قصفت بلدة في ريف اللاذقية بـ5 صواريخ في أول خرق للهدنة المشروطة التي أعلنت عنها دمشق، وقد أعلن أعلن المرصد السوري أن الساعات الاولى للهدنة شهدت توقف تحليق الطائرات السورية والروسية في أجواء إدلب، كما توقفت الاشتباكات والقصف البري على جميع المحاور.

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