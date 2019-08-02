لأول مرة .. الفنان محمد عساف في بغداد

2019/08/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، لإحياء أول حفل غنائي له في العراق يوم 14 أغسطس /آب المُقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، في نادي اليرموك بالعاصمة بغداد.

من ناحية أخرى، تخطت أغنية (بصراحة) لـ محمد عساف حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر (يوتيوب)، بعد طرح الأغنية في 5 يونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

يذكر ان أغنية (بصراحة) لمحمد عساف، من كلمات: رامي العبودي، ألحان: علي صابر، وتوزيع: عثمان عبود.

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