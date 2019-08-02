2019/08/02 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة ، القاء القبض على 3 متهمين قاموا بسرقة “قاصات” تابعة لمديرية مرور نينوى .وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إن “مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة القى القبض على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 متهمين سرقوا قاصات تابعة لمرور نينوى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 متهمين سرقوا قاصات تابعة لمرور نينوى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 متهمين سرقوا قاصات تابعة لمرور نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).