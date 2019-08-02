2019/08/02 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت وزارة الداخلية عن فضيحة قام بها قطري وعراقي بالتعاون مع ضباط وموظفين بالأحوال المدنية والإقامة العراقية، بإصدار جوازات سفر وبطاقات تعريف عراقية مزورة لـ11 قطريا مولودين ومقيمين بقطر منذ فترة طويلة، ولا يحملون جنسيتها.وأعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية، ضبط شخصين أحدهما قطري الجنسية والآخر عراقي، متورطين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل “فضيحة” إصدار جوازات عراقية مزورة لقطريين المركز الخبري الوطني.

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