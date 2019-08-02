جامعة الأنبار تستحدث أقساما جديدة في كلياتها

2019/08/02 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرمادي / حارث العبيدي

اتخذت جامعة الانبار اجراءات عملية بهدف استحداث اقسام علمية جديدة في كلياتها، بينما شاركت الجامعة بالمشروع المقترح من جامعة نيويورك وباشراف منظمة IREX الدولية والهادف للنهوض بمستوى الشباب العلمي والثقافي داخل

الجامعة.

وقال مدير اعلام الجامعة رعد الخاشع بتصريح خاص لـ”الصباح”: ان الجامعة استقبلت اللجنة الوزارية المكلفة باستحداث الاقسام العلمية بكليات الجامعة، مضيفا أن اللجنة زارت كلية الادارة والاقتصاد في الموقع الجامعي لاستحداث قسم الادارة العامة، اضافة الى كلية العلوم التي سيستحدث فيها قسم التقنيات الاحيائية.

واردف ان الزيارة شملت ايضا كلية العلوم التطبيقية في هيت بهدف استحداث قسم الكيمياء التطبيقية، منوها بأن اللجنة اطلعت على جميع التحضيرات والمستلزمات الخاصة بالقاعات الدراسية وبناية القسم ومختبر الحاسوب، وأبدت ارتياحها من المستوى العالي للجاهزية والتنظيم لاستقبال الطلبة خلال العام الدراسي المقبل (2019 - 2020).

في سياق ذي صلة، افصح خاشع عن مشاركة جامعة الانبار بالمشروع المقترح من جامعة نيويورك وباشراف منظمة IREX الدولية، مشيرا الى انه تم تشكيل فريق عمل من قبل اساتذة اكفاء وباشراف قسم البعثات والعلاقات الثقافية لتطبيق المشروع بالجامعة، الهادف للنهوض بمستوى الشباب العلمي والثقافي للطلبة.

وذكر انه تم بهذا الصدد إقامة ورشة تدريبية في بغداد بالتنسيق بين جامعتي الانبار ونيويورك وباشراف من منظمة (ايركس) الدولية، وشارك فيها اساتذة الجامعة ومجموعة من طلبة كليات: التربية للعلوم الإنسانية والاداب والتربية

للبنات.

وبين مدير اعلام الجامعة أن اساتذة جامعة نيويورك، ابدوا اعجابهم بالمستوى العلمي العالي والاراء والأفكار السديدة لطلبة جامعة الانبار، كاشفا عن انه سبق ان أقيمت ورشة أخرى في أربيل من قبل البروفسور (توماس هل) من جامعة نيويورك لمجموعة من اساتذة الجامعة.

في شأن اخر، واستعدادا للعام الدراسي، افاد بانطلاق حملة لتأهيل الاقسام الداخلية في الجامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد، موضحا أن الحملة التي انطلقت في الاول من الشهر الحالي، وستستمر لحين إكمال جميع أعمالها حتى بدء العام الدراسي الجديد، تتضمن صيانة جميع متطلبات الاقسام الداخلية من الاجهزة الكهربائية والأسرّة وتوفير المفروشات فضلاً عن تأهيل وزراعة الحدائق.

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