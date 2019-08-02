واسط تنهي استعدادات امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية

2019/08/02 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

انتهت المديرية العامة لتربية واسط من تهيئة 68 مركزا امتحانيا للصفوف المنتهية لامتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية، بينما اعلنت وجود اكثر من 270 ادارة مدرسية شاغرة.

واوضح مدير مركز فحص الدراسة الابتدائية في واسط حسين عطا بتصريح لمراسل “الصباح” انه تم الانتهاء من تهيئة 68 مركزا لاجراء الامتحانات المركزية للدور الثاني للمرحلة الابتدائية، من بينها مركز واحد خصص لامتحانات تلاميذ التعليم المسرع.

واضاف ان المديرية قررت تخصيص معاونين اثنين لكل مدير مركز امتحاني في القاعات الامتحانية وذلك ضمن خطة المديرية لانجاح امتحانات الدور الثاني كما نجحت في امتحانات الادوار السابقة، مشيرا الى ان المديرية انتهت من الاستعدادات اللازمة لانجاح العملية الامتحانية لهذا العام التي تضمنت تهيئة المراكز الامتحانية واعداد القوائم باسماء المراقبين والمشرفين وتهيئة القرطاسية واللوازم الاخرى، مبينا انه تم تكليف مدراء المدارس الابتدائية بادارة المراكز الامتحانية على ان يكون لكل مدير مركز معاونان من التعليم الثانوي لتبادل الخبرات وابداء التعاون بينهم.

من جهته، كشف مدير اعلام تربية واسط عقيل اشهيب لـ”الصباح” عن ان شعبة الادارة المدرسية في المديرية كشفت عن 274 ادارة مدرسية شاغرة، مشيرا الى ان الادارات توزعت بواقع 154 ادارة مدرسية للتعليم الابتدائي و120 ادارة مدرسية للتعليم الثانوي.

واضاف ان الادارات المدرسية التي تم الاعلان عنها كانت تدار بالوكالة خلال المدة الماضية، منوها بان الدائرة دعت المدرسين والمعلمين الراغبين باشغال الادارات المدرسية الشاغرة الى تقديم طلباتهم وملء استمارات الترشيح لغاية الثامن من اب، مؤكدا ان المتقدمين سيخضعون الى اختبارات نظرية وعملية واجراء المقابلة لهم من اجل اختيار القيادات الاكثر كفاءة.

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