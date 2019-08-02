تأهيل وتشجير طريق الزائرين الرابط بين النجف وكربلاء

2019/08/02 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف الاشرف / حسين الكعبي

العمارة / سعد حسن

تنفذ ملاكات مديرية زراعة النجف اعمال تأهيل طريق (يا حسين) الرابط مع كربلاء والمخصص للزوار، بينما تم تدشين المرحلة الاولى من مشروع انتاج بيض المائدة في ميسان.

وقال مسؤول مشروع تأهيل الطريق كرار عزيز لـ”الصباح” ان اعمال الصيانة والتأهيل ما زالت مستمرة على الرغم من الاجواء الحارة، مبينا ان المشروع يهدف الى تشجير الطريق بالنخيل والاشجار دائمة الخضرة واظهاره بالشكل اللائق.

واضاف ان المشروع تم تقسيمه الى مواقع عدة لغرض تنظيم العمل، وقد تمت خلال الشهرين الاخيرين صيانة الموقع الرابع من خلال مد انابيب جديدة وتبديل المنقطات التالفة لتوصيل الماء الى اشجار النخيل في الموقع، كما تم تصليح الكهرباء الوطنية لتشغيل الغاطس في الموقع الثالث من المشروع بالتعاون مع دائرة صيانة الكهرباء، وباشر العاملون حملة تنظيف لجميع المواقع تضمنت قلع الادغال وتقليم الاشجار استعداداً لشتل اكبر عدد من الاشجار.

ولفت عزيز الى المباشرة بعملية زراعة البذور داخل الاكياس في البيت البلاستيكي المخصص للمشروع، وقد تم اختيار بذور لاشجار دائمة الخضرة مثل الاكاسيا والالبيزيا والددونيا، وبالتالي ستتم زيادة المساحة الخضراء الممتدة على الطريق بين النجف وكربلاء وستسهم في تحسين البيئة وتلطيف الاجواء الصحراوية للمنطقة.

وفي ميسان، افاد رئيس قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة المحافظة محمود داود مهدي لـ”الصباح” بتواصل العمل بمشروع انتاج بيض المائدة في ناحية المشرح، حيث ينفذ على مساحة (10) دونمات ويتالف من مراحل عدة بطاقة اجمالية تبلغ 426 الف دجاجة بياضة يقدر انتاجها السنوي بواقع (107) ملايين بيضة.

وذكر انه تم حاليا انشاء المرحلة الاولى من المشروع وبناء قاعتين الاولى تخص تربية الدجاج بطاقة (82080) فرخة دجاح بياضة والاخرى لانتاج البيض، مبينا ان الطيور حاليا بعمر (13) اسبوعا داخل الحقل وبعد حدود ثمانية اسابيع ينتقل الطير الى القاعة الاخرى المخصصة لانتاج البيض بطاقة (76680) دجاجة بياضة.

واوضح مهدي ان المشروع يعد من المشاريع الاقتصادية الواعدة في ميسان والتي تبشر بانتاج وفير لبيض المائدة يغطي حاجة المحافظة والفائض يغطي ايضا المنطقة الجنوبية، ويسهم بتشغيل الايادي العاملة والمحافظة على العملة الصعبة ويقلل من الاعتماد على الانتاج الاجنبي.

وتابع ان المشروع صمم بموجب مواصفات عالمية ايطالية الصنع والامكانيات الموجودة جيدة جدا ومن المتوقع في حالة اكتماله انتاج (100) مليون بيضة سنويا.

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