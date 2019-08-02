غرباء في الوطن

2019/08/02 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسين الدناني يوم غد المصادف 3 أب سوف يتجدد الجرح ألايزيدي العميق الذي لا زال ينزف ولن يندمل أبدا، بذكرى مرور السنة الخامسة على الأبادة التي تعرض لها الايزيدية في منطقة شنكال في 3 أب 2014، هذا اليوم المشؤم الذي لا يريد أحد منا أن نمر به، وأن كان بأستطاعتنا لنفيناه من التقويم والوجود لبشاعته …

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