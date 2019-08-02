2019/08/02 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وقع العراق والكويت، اليوم الجمعة، عقداً مشتركاً مع شركة ERC Equipoise Pte.Ltd.UK “الاستشاري العالمي” حول إعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الأمثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت.ونقل بيان لوزارة النفط عن رئيس الجانب العراقي مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط، عبد المهدي العميدي، قوله إن “التوقيع على العقد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق والكويت يتعاقدان مع “الاستشاري العالمي” لاستثمار الحقول المشتركة وكالة خطوة برس.

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