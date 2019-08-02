شرطة الانبار تصدر توضيحا بشأن منع ارتداء السراويل القصيرة “البرمودا”

2019/08/02 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية شرطة محافظة الانبار، توضيحا بشأن منع ارتداء السراويل القصيرة المعروفة محليا بـ” البرمودا”.

وأكدت المديرية في بيان، تلقيها مناشدات من أهالي المحافظة والعائلات، عبر الرسائل والمكالمات الهاتفية، حول وجود ظواهر شاذة تخدش الحياء، ومنافية للآداب والأعراف العشائرية، من قبل شباب يرتدون ما يسمى بالبرمودا، مشيرة الى صدور توجيه بمنع مثل هذه الحالات وفق القانون، وبكل احترام ومهنية، وأخذ تعهدات من مرتدي تلك الملابس، بعدم ارتدائها في الأسواق العامة.

وأضاف البيان، ان قانون العقوبات العراقي، يتضمن موادا قانونية تمنع مثل هذه الظواهر، والمحافظة على الآداب العامة، إضافة الى وجود قسم ضمن هيكلية الشرطة، منذ مطلع ستينات القرن الماضي، يسمى بقسم الآداب العامة، مبينة ان ما قامت به من تنفيذ للقانون، لم يكن القصد منه المساس بحرية الشباب، بل الحفاظ على التقاليد والأعراف الأصيلة للمحافظة.

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