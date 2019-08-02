بالصور.. إيران تصنع أكبر سجادة في العالم

2019/08/02 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} أزاحت إيران الستار عن أكبر سجادة في العالم بطول 600 متر مربع في مدينة تبريز.

وتم الاختفال بالحدث بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني.واستغرق نسيج هذه السجادة العظيمة ست سنوات وتزن ثلاثة أطنان.انتهى

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