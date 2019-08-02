2019/08/02 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC يواجه عدد من مشاهير “السوشيال ميديا” في الكويت عقوبات، لترويجهم لأدوية ومستحضرات طبية غير مرخص الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.ويحظى سوق الإعلان على السوشيال ميديا خاصة الإعلانات التي يروج لها كبار المشاهير، باهتمام واسع في الكويت، حيث يجني هؤلاء المشاهير مبالغ طائلة من الترويج لمستحضرات تجميل ومأكولات.لكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من أدوية يروّج لها مشاهير “السوشيال ميديا” في الكويت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من أدوية يروّج لها مشاهير “السوشيال ميديا” في الكويت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من أدوية يروّج لها مشاهير “السوشيال ميديا” في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).