2019/08/02 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #جهاد_عقل *قراءة في تقرير نقابي دولي صادر عن الإتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2019* البداية ...
هل من ضمان للحريات النقابية؟بالتزامن مع صدور تقرير الإتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2019 ،عُقد المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية في الفترة 10-21 حزيران يونيو 2019 ، حيث جرى خلال المؤتمر وأبحاثه التأكيد "من جديد أن العمل ليس بسلعة" كما يحلو لأصحاب الفكر النيوليبرالي وصفه باضطراد، وفي الوث......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جهاد عقل - الأوضاع تسوء. حان الوقت لنهضة نضالية عمالية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هل من ضمان للحريات النقابية؟بالتزامن مع صدور تقرير الإتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2019 ،عُقد المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية في الفترة 10-21 حزيران يونيو 2019 ، حيث جرى خلال المؤتمر وأبحاثه التأكيد "من جديد أن العمل ليس بسلعة" كما يحلو لأصحاب الفكر النيوليبرالي وصفه باضطراد، وفي الوث......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جهاد عقل - الأوضاع تسوء. حان الوقت لنهضة نضالية عمالية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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