جهاد عقل - الأوضاع تسوء. حان الوقت لنهضة نضالية عمالية

2019/08/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل *قراءة في تقرير نقابي دولي صادر عن الإتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2019* البداية ...هل من ضمان للحريات النقابية؟بالتزامن مع صدور تقرير الإتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2019 ،عُقد المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية في الفترة 10-21 حزيران يونيو 2019 ، حيث جرى خلال المؤتمر وأبحاثه التأكيد "من جديد أن العمل ليس بسلعة" كما يحلو لأصحاب الفكر النيوليبرالي وصفه باضطراد، وفي الوث......

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