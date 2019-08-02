خليل اندراوس - مداخلة حول كتاب - رأس المال لماركس (5-5)

2019/08/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس وبعد ذلك يتطرق ماركس الى موضوع تأثير الصناعة الكبيرة على الزراعة ويقول: "وفي ميدان الزراعة تفعل الصناعة الكبيرة بثورية كبيرة جدا بمعنى انها تقضي على سند المجتمع القديم أي "الفلاح" وتحل محله العامل المأجور، وبذلك تصبح الحاجة الى الانقلاب الاجتماعي والتضادات الاجتماعية في الريف، متماثلة مع المدينة ويأتي الاستخدام التكنولوجي الواعي للعلم ليحل محل الإنتاج الاكثر روتينية والابعد عن العقلانية.ويكمل......

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