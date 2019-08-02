مبابي يعلق على

2019/08/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي على الوضع "الشائك" لزميله في باريس سان جرمان، نيمار، والذي لا يزال مصيره مجهولا في سوق الانتقالات.

وربطت أنباء

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