2019/08/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وصلت موجة الحر التي حطمت سجلات درجات الحرارة المرتفعة في 5 دول أوروبية قبل أسبوع إلى غرينلاند، ما أدى إلى تسريع ذوبان الغطاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موجة الحر الأوروبية تحطم سجل درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موجة الحر الأوروبية تحطم سجل درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).