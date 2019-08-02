تونس.. تمديد حالة الطوارئ لشهر

2019/08/02 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد، ابتداء من الرابع من شهر أغسطس الجاري.وأوردت وكالة تونس للأنباء أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر “قرر تمديد حالة لطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 أغسطس الجاري ولغاية 2 سبتمبر 2019”.وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجي […]

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