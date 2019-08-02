2019/08/02 | 22:57

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" بقيمة مليار يورو" ألمانيا تضبط أكبر كمية "كوكايين

أعلنت السلطات الألمانية ضبط أكبر كمية من "الكوكايين" في البلاد

تزن أربعة أطنان ونصف، وبقيمة نحو مليار يورو (1.11 مليار دولار)،

في مدينة هامبورغ الساحلية.

وقال مكتب جمارك في هامبورغ إنه "فحص حاوية شحن مشبوهة قبل أسبوعين

جاءت من مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، وكانت متجهة إلى مدينة أنتويرب

في بلجيكا".

وأضاف المكتب، أن "وصف الحاوية يشير إلى أنها محملة بفول الصويا،

لكن السلطات عثرت على 221 حقيبة رياضية سوداء تحوي 4200 عبوة

كوكايين مضغوط".

وتابع المكتب: "تمثل هذه الكمية الهائلة أكبر عملية منفردة من هذا

النوع في ألمانيا"، وأكد إتلاف المخدرات المصادرة.

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