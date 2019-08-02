ديوان الوقف الشيعي يتراجع عن اقامة دعواه ضد اتحاد الكرة

2019/08/02 | 23:04

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بغداد اليوم _ بغداد

قرر ديوان الوقف الشيعي، الجمعة (2 اب 2019)، التراجع عن إقامة دعواه ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم....





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